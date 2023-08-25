علي حسن خليل: نحن دعاة إنجاز ملفات وليس تحريض

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قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: "نقول لأصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل أيام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم أو حزبهم، ويختصر بمواصفات المنتمين إليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من أجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة أو حزب أو تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من أجل حفظ المصالح الخاصة".



واستكمل، خلال افتتاح فرع الجامعة الإسلامية في برج البراجنة، "نعرف كيف أديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والإدارات، وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء، ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن".



وتابع خليل، "وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً، ولن نقف امام هرطقات، نحن نريد ان نستثمر إيجابا كل المحطات وآخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا".



وختم، "كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في إطلاق القانون، وفي العمل من أجل إنجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت بإقراره بأفضل صورة، نحن دعاة إنجاز ملفات وليس تحريض".