حمية يطلق غدا ورشة تزفيت طريق كفرشوبا

يطلق وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ورشة تزفيت طريق كفرشوبا - بركة بعثائيل - السماقة في تلال كفرشوبا، عند العاشرة من قبل ظهر غد السبت ، بدعوة من بلدية كفرشوبا واتحاد بلديات العرقوب. ويشارك في الاحتفال وفد من قيادة هيئة أبناء العرقوب برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان .

وكانت الهيئة تلقت دعوة من بلدية كفرشوبا وتلقى رئيسها اتصالا صباح اليوم من الوزير حمية دعاه فيه "للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الهام في تلال كفرشوبا في محاذاة السياج الذي وضعه الاحتلال الاسرائيلي حول التلال المحتلة ، وفي المكان الذي جرت فيه المواجهات بين قوات الاحتلال وابناء كفرشوبا و منطقة العرقوب في اعتصامهم ضد اعتداءات العدو الصهيوني في التاسعة من حزيران الماضي.