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" لكشف مصير المخفيين بسوريا"...هذا ما طلبته هيئة المفقودين قسرا من غوتيريش

25
AUGUST
2023
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أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان، أنها "وجهت بتاريخ 24 آب 2023، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش تطلب فيها اشراك الهيئة في هياكل وآليات عمل المؤسسة المستقلة التي ستشكل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/301 المتعلق بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية (A/RES/77/301 تاريخ 29 /6/2023)".

ورحبت بـ"الاهتمام الشعبي والسياسي والبرلماني بقضية اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا"، داعيةً الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال. كما تشجع جميع الأطراف على اعتبار هذه الحيوية الوطنية في موضوع المخفيين قسرا في سوريا، خطوة متقدمة على طريق استكمال كشف مصير جميع المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان".

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