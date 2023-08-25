"بالجرم المشهود"... هكذا وقع ناقل مخدّرات بقبضة قوى الأمن

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة
البلاغ التالي:
بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع "هيونداي" لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى:
ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)
كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون
/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر
كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ
مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.
أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.