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مدير عام الزراعة :العسل اللبناني مجددا في اسواق الاتحاد الاوروبي

25
AUGUST
2023
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تمّ اعادة تصدير العسل اللبناني الى أسواق الإتحاد الأوروبي بعد أكثر من عشر سنوات من منعها.
وبعد المتابعة الحثيثة من وزارة الزراعة مع الجانب الأوروبي منذ العام ٢٠١٩، اعيد ادراج لبنان ضمن الدول المسموح لها بتصدير العسل الى دول الاتحاد الاوروبي .
رغم كل الازمات المتراكمة نجح لبنان بادخال اول شحنة من العسل الطبيعي اللبناني من منتجات عسل جبل الشيخ الى الاسواق الاوروبية مما يؤكد على مطابقة المنتج اللبناني لاعلى المعايير والمواصفات العالمية والدولية .
شكرا لدعم وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ولجهود مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ولتعاون سفارة لبنان في بروكسل وللملحق الاقتصادي لديها .
وزارة الزراعة مستمرة في تسويق الانتاج الزراعي اللبناني . هنيئا لمنتجي العسل في لبنان .

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