"توقيف شبكة في مطار بيروت كانت تُهدد أمن لبنان واللبنانيين"..!

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قال مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري بمناسبة العيد الـ78 للأمن العام: "لدينا إرادة للتغلب على التحديات والصعاب التي نواجهها في لبنان".



وأضاف، "التزمنا مع الضباط والعسكريين بوضع كل المساعدات والمداخيل المرصودة للأمن العام في خدمتهم وخدمة عائلاتهم. وحق المواطن محفوظٌ بالنسبة لنا وخدمته واجب علينا ونتعاطى مع المدنيين بالسلوك الحسن ووفق القوانين المرعيّة الإجراء".



وأشار البيسري الى، أن "التلاعب بالأمن ممنوع مهما كانت الظروف والنتائج ومواجهة الإرهاب أولوية".

وكشف، أن "الأمن العام أوقف شبكة في مطار بيروت كانت تُهدد أمن لبنان واللبنانيين".



وأردف البيسري، انه "مؤمن بأن الدولة ستنتصر مع مؤسساتها مهما طال الوضع الإستثنائي".