نصار يعلن ترشحه لحاكمية مصرف لبنان!

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اعلن وزير السياحة وليد نصار ترشحه لمنصب حاكم مصرف لبنان، مؤكدا ان له الحق في ذلك. وقال في حديث إذاعي “لقد قلنا إن هذا الصيف سيكون واعدًا وفقًا لدراسات ومؤشرات شرط أن يكون هناك إسقرارً أمني وسياسي،” لافتًا إلى أن “الموسم سيستمر حتى نصف تشرين وعدد الوافدين زاد بنسبة 25% عن العام الماضي واللافت أن الوافدين في المرتبة الأولى هم من أوروبا.”

وأكد أننا “كلبنانيين وقطاع خاص، بات لدينا قناعة بأن لبنان وجهة سياحية لا يستهان بها في المنطقة.”

وأشار إلى أنه “بحلول نهاية عام 2023، سيصل عدد الوافدين إلى 4 ملايين و500 ألف من بينهم سيكون هناك مليونا أحنبي.”

وشدد نصارعلى أن “لبنان، رغم كل الظروف والأزمة السياسية التي نمر بها، هو وجهة سياحية لا يستهان بها في المنطقة وهذه إيجابية يجب أن يبنى عليها مع القطاع الخاص والمؤسسات السياحية.”

ولفت إلى أن “اللبناني في الإنتشار لديه إصرار وأثبت منذ الـ2022 بعد الأزمة وجريمة المرفأ أنه متعلق ببلده ويريد القدوم إليه مهما كانت الظروف.”

وقال: “قمنا بدراسة مع نقابة أصحاب المطاعم وسننشرها قريبًا لمقارنة لبنان ودول الجوار، وتبين أن أكثرية الأسعار في القطاع السياحي ما زالت معقولة بالنسبة لغيرنا.”

وفي الشق السياسي، رأى وزير السياحة أن “لا يمكن البحث بأمور دقيقة بين بلدنا وبلد آخر بغياب رئيس الجمهورية ووسط حكومة فاقدة الصلاحيات.”