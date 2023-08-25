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"وضعنا النقدي لا يتحمل.." منصوري: رواتب القطاع العام بالدولار

25
AUGUST
2023
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أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه "سيتم دفع رواتب القطاع العام هذا الشهر بالدولار عند سعر صرف 85 ألف ليرة".

ولفت منصوري، في مؤتمر صحفي عقده قبل ظهر اليوم في مبنى مصرف لبنان، إلى أن هناك "توافق على تأمين احتياجات الجيش والأمن دون المساس بالاحتياطات النقدية".

وأشار منصوري، إلى أن "كل مؤسسات الدولة تحتاج تحويل أموالها للعملة الأجنبية".


وتابع، "الاستقرار النقدي له حدود ولا يتم دون التعاون مع البرلمان والحكوم".

وقال منصوري: "موازنة 2023 كشفت عجزا يفوق 24% منها، ولن نغطي عجز الموازنة بإقراض الحكومة أو طباعة عملة ".

وأضاف، "الاستقرار المالي لن يتحقق بدون إقرار قوانين الإصلاحات".

كما لفت إلى أن، "وضعنا النقدي لا يتحمل مماطلة أكثر، وأنا لا أملك أي إجابة للمودعين".

وأشار الى أنهم، "مستعدون للتفرغ بالكامل لإنجاز قوانين الإصلاحات مع البرلمان".

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