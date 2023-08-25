"متحور "ايرس" ينتشر بسرعة".. هذا ما كشفه البزري عن أعراضه!

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لفت النائب عبد الرحمن البزري، إلى أن "متحور "ايرس" موجود في العالم وينتشر بسرعة ولا شيء يمنع وصوله الى لبنان وخصوصاً مع موسم السياحة وهو اساساً موجود في العالم منذ شباط".

وفي حديث لـ "صوت المدى"، قال البزري: "الاعراض لا تعني بالضرورة التمييز بين فيروس وغيره، والاسهال هو أحد اعراض هذا الفيروس والكمامة نتركها للمصابين والمحاطين بالمصابين".

وأضاف، "الكمامة في الحياة اليومية لا لزوم لها الا في حال مخالطة المصابين او الذين لديهم نقص مناعة شديد ننصحهم بوضع الكمامة ونحن في لبنان لدينا مناعة مجتمعية عالية وصلت بحسب بعض الدراسات الى 90%".

وعلّق البزري على الوضع في مخيم عين الحلوة قائلاً: "الوضع هادئ ولكن بعض التوتر موجود لأن العناصر التي اشتركت في الاشتباك كانت معروفة ونحن حريصون على اهلنا في المخيمات وبالطبع على اهلنا في صيدا".