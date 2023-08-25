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موجودات الذهب في خزائن المصرف المركزيّ..

25
AUGUST
2023
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نشر المصرف المركزي أمس خلاصة تقرير التدقيق العالمي بمخزون الذهب لديه. لكن المعلومات التي نُشرت لا تزال غير مكتملة، بل تتحدث فقط عن الموجود في خزائن المصرف في بيروت، أما القسم الموجود في قلعة فورت “نوكس” الخاضعة لحراسة أميركية فلا يزال محاطاً بالسرية.

وبحسب مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ”الأخبار”، فإن تقريراً سنوياً يتلقاه المصرف المركزي من البنك الفدرالي الأميركي بشأن موجودات الذهب اللبناني لديه يثبت أن الكمية هناك تساوي ثلث الموجودات الإجمالية، بينما يوجد ثلثان من الكمية في خزائن المصرف المركزي.

وبحسب بيان لمصرف لبنان، تمّ قياس زنة كل سبيكة ذهب على حدة، وفحصها، باستعمال معدات تحليلية غير متلِفة، ونقلها من قبل موظفي شركة ALS إلى مكان خاص بها حديث البناء ضمن الموقع المخصّص لخزنات مصرف لبنان، كذلك خضع مخزون العملات الذهبية الكبير لدى مصرف لبنان للعملية نفسها. وبعد معاينة أكثر من 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية، أكّدت شركة “ALS Inspection UK Ltd” أن مخزون الذهب المُحتسَب على أساس “أونصة تروي” مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية عن موجودات الذهب. وكانَ لافتاً إشارة بونال إلى أن “العديد من السبائك والعملات الذهبية التي جرت معاينتها باتت نادرةً بعد أن توقف إنتاجها في الشركات العالمية”.

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