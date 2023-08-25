"المقاومة": ليتكامل دور المقاومة والسلاح مع الجيش وليس إلغاء هذا الدور... وهذا دور "اليونيفيل"

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يتحضّر لبنان لمعركة ديبلوماسية في نيويورك للتجديد لقوات اليونفيل مع إلغاء التعديل الذي دسّ العام الماضي يتعلق بتوسيع صلاحيات اليونفيل، وسط غموض يلفّ سفر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الى الأمم المتحدة للمشاركة في المفاوضات، في ظل الحديث عن ضغوط أميركية أثنته عن القيام بهذه الزيارة.



وأكدت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة «التمسك بوجود قوات اليونفيل ودورها في حفظ الأمن والاستقرار الجنوب بالتعاون مع الجيش اللبناني»، مشيرة الى ضرورة إلغاء الفقرة المتعلقة بتوسيع صلاحيات القوات الدولية كي لا نزجّ اليونفيل في أي اشكالات مع الأهالي بما يصبّ بصالح العدو الاسرائيلي»، موضحة أن «دور اليونفيل في الجنوب لا يعني إلغاء دور سلاح المقاومة الذي فرض توازن الردع مع العدو وبالتالي أي استراتيجية دفاعية يجب أن تنطلق من وظيفة ودور المقاومة والسلاح ليتكامل مع الجيش وليس إلغاء دور هذا السلاح».