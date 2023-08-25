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عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 آب 2023

25
AUGUST
2023
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الأخبار: توسّع «بريكس»: الجنوب العالمي يتقدّم

جنبلاط: لا بدّ من التسوية | علينا الجلوس مع السيد نصر الله من أجل انتخاب الرئيس.. ومستقبل لبنان

 

 

 

 

الديار: انطلاق العد العكسي لاستكشاف الغاز: الحفر بدأ في البلوك 9 «والعين» على 8
تلويح اميركي مستجد بعقوبات على بري والمعارضة قلقة من استدارة باسيل!
رفع الجهوزية تحسبا لاغتيالات اسرائيلية... هل تقفل أزمة المراقبين المطار ليلا؟

 

 

 

 

نداء الوطن: كتل نيابية تحضّر ردودها المكتوبة على سؤالَي لودريان
"إستعصاء ثلاثي" يمنع الخرق الرئاسي: لا معطيات داخلية ولا خارجية ولا فوضى

 

 

 


اللواء: حرب «الغاز والنفط» تتجدَّد بين برّي وعون
كتلة جعجع تنضم للمطالبين بالملاحقات.. ومذكرة توقيف غيابية بانتظار سلامة

 

 

 


البناء: بوتين ينعى بريغوجين بلغة حزينة وواقعية تتجاهل اتهامات الغرب وتحليلاته لكنها تظهر سخافتها بريكس توافق على عضوية 6 دول فتتقدّم بـ 5 % عن مجموعة السبعة وتمثل 76 % من سوق الطاقة لبنان بانتظار الخيبات مع عودة لودريان… وأبوحبيب… وسلامة يتوارى… ومنصوري ينجز

 

 

 

 

النهار: "تحمية" لاحتدام سياسي بعد عاصفة "التدقيق"

 

 

 


الجمهورية: بدء الحفر الرئاسي ينتظر لودريان

 

 

 


?l'orient le jour: Mandat de la Finul : Beyrouth pourra-t-il compter sur Pékin et Moscou 

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