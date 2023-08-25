عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 آب 2023

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الأخبار: توسّع «بريكس»: الجنوب العالمي يتقدّم

جنبلاط: لا بدّ من التسوية | علينا الجلوس مع السيد نصر الله من أجل انتخاب الرئيس.. ومستقبل لبنان

الديار: انطلاق العد العكسي لاستكشاف الغاز: الحفر بدأ في البلوك 9 «والعين» على 8

تلويح اميركي مستجد بعقوبات على بري والمعارضة قلقة من استدارة باسيل!

رفع الجهوزية تحسبا لاغتيالات اسرائيلية... هل تقفل أزمة المراقبين المطار ليلا؟

نداء الوطن: كتل نيابية تحضّر ردودها المكتوبة على سؤالَي لودريان

"إستعصاء ثلاثي" يمنع الخرق الرئاسي: لا معطيات داخلية ولا خارجية ولا فوضى



اللواء: حرب «الغاز والنفط» تتجدَّد بين برّي وعون

كتلة جعجع تنضم للمطالبين بالملاحقات.. ومذكرة توقيف غيابية بانتظار سلامة



البناء: بوتين ينعى بريغوجين بلغة حزينة وواقعية تتجاهل اتهامات الغرب وتحليلاته لكنها تظهر سخافتها بريكس توافق على عضوية 6 دول فتتقدّم بـ 5 % عن مجموعة السبعة وتمثل 76 % من سوق الطاقة لبنان بانتظار الخيبات مع عودة لودريان… وأبوحبيب… وسلامة يتوارى… ومنصوري ينجز

النهار: "تحمية" لاحتدام سياسي بعد عاصفة "التدقيق"



الجمهورية: بدء الحفر الرئاسي ينتظر لودريان



?l'orient le jour: Mandat de la Finul : Beyrouth pourra-t-il compter sur Pékin et Moscou