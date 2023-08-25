أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 آب 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع سياسي بارز إن تجربة الأمن العام ومصرف لبنان تقول إن ما نص عليه الدستور بعدم تخصيص طائفة بمنصب يشكل دواء لا داء؛ فلا الشيعة شعروا بالغبن بتسلّم مسيحي مسؤولية الأمن العام ولا المسيحيون شعروا بالخوف من تسلم شيعي حاكمية مصرف لبنان والحكم على الأداء هو حكم على الأفراد لا على الطوائف.



خفايا

قال وزير خارجية إحدى الدول المؤسسة في مجموعة بريكس إن انضمام السعودية وإيران ومصر والإمارات رسمياً الى المجموعة يعني أن وزن المجموعة في قضايا الشرق الأوسط صار حاسماً وسوف يزداد مع إضافة عضوية سورية والجزائر لكنه يعني أن مكانة بريكس في سوق الطاقة زادت من 41% الى 76% .

اللواء: أسرار



غمز

يجري التكتم على «لقاءات مفيدة» تُعقد مع نواب مسيحيين وسنّة، للتفاهم على دعم مرشح مدعوم، عندما تحين ساعة الانتخابات.



همس

يتعرض الموفد الرئاسي الفرنسي لحملة متعددة الانتماءات في الداخل، ولم يتضح تماماً دور قوى في «الخماسية» في إدارة هذه الحملة.

نداء الوطن: خفايا

يقال أنّ الوفد الرئاسي اللبناني الذي استعرض منصة الحفر في البلوك رقم 9، شاهد أعمال الحفر في الجانب الإسرائيلي حيث قطعت اسرائيل شوطاً مهماً فيما الجانب اللبناني لا يزال في مرحلته الأولى بعدما ضيّع سنيناً.

يردد مسؤولون أمنيون أنّ الوضع الأمني ممسوك رغم الحوادث والاشكالات التي تحصل ولو أنّ طابع بعضها سياسي.

علّق أحد المتابعين على مشهدية بدء أعمال الحفر الاستكشافي بالقول إنّه «لولا اكتشاف العميد البحري العميد مازن بصبوص الخط 29 ودراسته المحكمة، والضغط الهائل الذي مارسه الوفد العسكري في جولات المفاوضات الخمس في الناقورة، ما كان تنازل الاسرائيلي عن الخط 1 وعن حقل قانا لصالح لبنان».