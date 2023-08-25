living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب الله يواصل لقاءاته التشاوريّة... والتواصل مع جنبلاط مفتوح

25
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: علي ضاحي-

يواصل حزب الله لقاءاته الحوارية والتشاورية والسياسية والدينية مع مختلف القوى الروحية والحزبية والسياسية.

 

وفي هذا الإطار، حط وفد من حزب الله امس في دارة شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، برئاسة رئيس المكتب السياسي السيد ابراهيم السيد، يرافقه وفد ضم اعضاء المكتب السياسي الوزير السابق محمود قماطي، ومحمد سعيد الخنسا ومسؤول منطقة جبل لبنان في الحزب الحاج بلال داغر.


وكان الوفد نفسه اضافة الى الشيخ عبد المجيد عمّار، التقى يوم الثلاثاء الماضي ايضاً، شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت.

 

وتؤكد اوساط مشاركة في اللقائين لـ "الديار"، انه بعد الجولة على المرجعيات المسيحية الدينية، يستكمل حزب الله لقاءاته الروحية والتشاورية مع المرجعيات الدرزية الدينية، على ان يكون هناك لقاءات مع القوى السياسية والنيابية والحزبية الدرزية في "الوقت المناسب".


وتكشف الاوساط ان التواصل مفتوح مع النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تواصل عدد من نواب "الاشتراكي" مع حزب الله خلال وبعد احداث الكحالة. وكان هناك ارتياح للمواقف الوطنية والمسؤولة من جنبلاط، بعد الذي جرى من اعتداء على المقاومة وعناصر الحماية المواكبة لشاحنة ذخيرتها. وتؤكد الاوساط ان العلاقة مفتوحة ايضاً مع المير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب.

 

وتشير الاوساط الى ان كل الملفات الوطنية والسياسية والاجتماعية والمطالبة بتعزيز الحوار ولا سيما الرئاسي لإنهاء الشغور، كانت حاضرة في اللقاءين مع الشيخين ابي المنى والغريب. كما حضرت العائلة واهمية الحفاظ عليها من كل مظاهر التفكيك والتفتيت، والتصدي لكل اشكال تعميم وترويج مظاهر الشذوذ المخالفة للقوانين والاديان.

 

وتؤكد الاوساط ان هموم الجبل وامنه والتعايش الاسلامي - الاسلامي كانت حاضرة. وتشير الى ان تعزيز الحوار والدعوة الى مؤتمر روحي وديني لتعزيز السلم الاهلي ونبذ الفتنة، امر مطلوب وايجابي، وقد طرحت افكار مماثلة خلال اللقاءات.


ورغم ان الاوساط تؤكد عدم تطرق وفد حزب الله الى ملف دروز سوريا وعلاقتهم بالنظام وما يجري في السويداء لكونه شأناً سورياً ومرتبطاً باصحاب العلاقة، كان لافتاً تطرق البيان الصادر عن الغريب حول لقائه بوفد حزب الله تأكيد الغريب ان "المطلوب من اهلنا في جبل العرب ان يكونوا قدوة للوطنيين في هذا البلد الشقيق وفي صدارة المجاهدين من اجل سوريا".

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   