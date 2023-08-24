رئيس نقابة الافران في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة خبز أو قمح أو طحين الآن أو لاحقا

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رفض رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور "أي تأويل لبيان نقابات الأفران في لبنان الذي دعا الى الإسراع في بناء الإهراءات الخاصة بالقمح والحبوب والتي دمرت بأنفجار الرابع من أب ولم يتحرك أحد لإعمارها لكي يكون لبنان من ضمن الدول التي تملك أحتياط استراتيجي للقمح والحبوب لمدة طويلة يستفاد منها في الأزمات والحروب"...

وقال مشددا: "لا أزمة خبز أو قمح أو طحين الآن أو لاحقا لطالما الأستيراد لم يتوقف من أوكرانيا ودول الجوار على رغم الحرب الروسية الاوكرانية وانسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب وما تشكل من تهديد يجب أخذه بالحسبان وذلك باعتماد مصادر أكثر أمنا".

وختم: "قلنا ما عندنا والباقي أصبح بعهدة المسؤولين عن البلد والشعب .الحل بأيديكم ما زال متاحا فلا تضيعوا الوقت .النملة حشرة ضعيفة تجتهد كل الصيف لتؤمن مخزون استرتيجي لها تستخده بالشتاء لتحافظ على ديمومة حياتها من الجوع هل من يتعظ من النمل؟".