living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضاقوا ذَرعاً بالتدقيق الجنائي، “ففشوا خلقهم” بالغاز

24
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضاقوا ذَرعاً بالتدقيق الجنائي، “ففشوا خلقهم” بالغاز.
خنقهم مضمون التقرير الاولي لتدقيق طالما حاولوا منعه، فحاولوا خنق فرحة اللبنانيين ببدء التنقيب في بحرهم بعد طول تعطيل.
فضحهم دفاعُهم المستميت عن رياض سلامة الملاحَق حول العالم،
مانعين اقالتَه بعد الازمة، وساعين الى التمديد له حتى ربع الساعة الاخير،
فنضحَ اناؤهم بما فيه من كلام بذيء للتغطية على افعالهم.
قدّسوا اموال المودعين بالكلام، وحالوا دون اقرار القوانين الاصلاحية منذ اربع سنوات، وفي طليعتها الكابيتال كونترول واسترداد الاموال المحولة والمنهوبة وكشف حركة الحسابات والاملاك والاموال.
وعدوا بخفض سعر الدولار الى ثلاثة الاف ليرة بتصريح شهير، ولما لامس عشرات الالاف راحوا من المسؤولية يتنصلون، وعن شعبهم لا يسألون.
يتحدثون عن الازمة وكأنهم لم يترأسوا يوما سلطة تشريعية، ولم يشاركوا ابدا في حكومة، ولم يتولوا في حياتهم وزارة مالية، ولم يعشش نفوذُهم السياسي والطائفي والمذهبي، لا في قضاء ولا ادارة.
يزايدون ويتحدثون بفوقية مع الشركاء في الوطن، ويتهمون غيرهم بالفشل، فيما هم حتى عن تنظيف رافد صغير من روافد نهر الليطاني عاجزون.
يتفلسفون ويتذاكون في ملف الكهرباء، بعدما عرقلوا كل الخطط منذ عام 2010 على الاقل، وبالاكثر، بعدما كانوا شركاء كاملين منذ عام 1984، وبين عامي 1990 و2005 بشكل خاص، في سلطة اوصلتنا اصلا الى عام 2010 بلا كهرباء ولا ماء ولا سدود، بل بحروب ونزاعات وسرقات وسمسرات وشعارات واوهام.
يفاخرون بدورهم في ملف التنقيب عن الغاز، وهم الذين يتحملون مسؤولية تأخيره سنوات، لولا رئيسٍ رمز، فرض اقرار المرسومَين المتأخرَين الشهيرَين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهده، وانجز اتفاق الترسيم، لكن خارج اطار التفريط، مستندا الى عناصر قوة لبنان، ولولا مسار تنفيذي وتشريعي اطلقته وزارة الطاقة في ايام الوزير جبران باسيل وتحدت على دربه كل العابثين.
يرحبون بالحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله في العلن، ويطلقون عليه النار في السر، واكثر ما يرعبهم فيه، الشق المالي من اللامركزية الادارية، الذي يكفل حرمانهم من موارد على حساب الشعب، بعدما غطوا لعقود تجاوز الدولة وعدم تسديد المتوجبات، ناهيك عن ضرب الدستور وتجاوز الميثاق وتخطي كل القوانين او تطبيقها بهوى سياسي معروف…
في الخلاصة، عندما يتحدث اللبنانيون عن منظومة سياسية فاسدة، من يقصدون؟ الجواب على هذا السؤال يُغني عن اي تسمية او اي كلمة خارج اللياقة او اي تعبير خارج الاحترام والاخلاق والتهذيب، كتلك التسميات والكلمات والتعابير التي وردت في مقدمات احدى نشرات الاخبار.
لكن، مهما يكن من امر، لن تنغّصوا على اللبنانيين فرحتهم باليوم التاريخي. يوم التنقيب عن الغاز في بحر لبنان. فالاهم من سجالاتكم السخيفة، وجدلكم العقيم، ان يُستخرج الغاز، وان يستفيد كل لبناني في كل لبنان من الثروة الدفينة، والا يسمحَ شعبُ لبنان لسياسييه الفاسدين ان يسرقوه مرتين. هذا ما قلناه في نشرتنا امس، ونكرره لمن له اذنان سامعتان… اليوم.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   