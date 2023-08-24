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أوكرانيا تطلب من لبنان منع رسو سفينة سورية تحمل ذرة مسروقة

24
AUGUST
2023
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أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان، ومذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز بأن مسؤولين أوكرانيين طلبوا من بيروت اليوم الخميس منع سفينة شحن مملوكة لسوريا، تحمل حبوبا أوكرانية “مسروقة” من الرسو في مرفأ طرابلس اللبناني.

وقالت البعثة الأوكرانية، في تعليقات لرويترز إن السفينة (فينيقيا) تنقل ستة آلاف طن متري من الذرة، تعتبرها البعثة مسروقة، من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود.

كما جاء في المذكرة المرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإلى إدارة الجمارك في لبنان، أن الذرة “سُرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولايف وخيرسون”.

وأضافت أن السفينة “تنتهك القانون الدولي” وعبرت عن أملها في “ألا يسمح (لبنان) بدخول سفينة الشحن فينيقيا المذكورة آنفا، إلى المرافئ اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة”.

ولم ترد وزارتا النقل والمالية اللبنانيتان بعد على طلبات من رويترز للتعليق، ولم ترد الحكومة السورية والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، المالكة للسفينة، على أسئلة مكتوبة.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إنه لم يتلق مذكرة رسمية، لكن السفارة أرسلت إخطارات مشابهة فيما سبق.

وكانت موسكو قد نفت من قبل سرقة حبوب أوكرانية.

وأفاد موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن، ومصدر في مرفأ طرابلس بأن السفينة لم ترس بعد بالمرفأ.

وأصدرت أوكرانيا في العام الماضي تحذيرات، حينما رست السفينة (لاوديسيا) التي ترفع علم سوريا في بيروت وعلى متنها ما قالت أوكرانيا إنها عشرة آلاف طن متري من الطحين والشعير المسروقين.

واحتجز لبنان، السفينة لكنه سمح لها بالمغادرة في نهاية المطاف، وأبحرت السفينة إلى سوريا.

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