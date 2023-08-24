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توضيح من الصحة حول منظفات المستودعات واستيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية!

24
AUGUST
2023
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تعقيبا على المعلومات حول تهريب مبيدات زراعية ضارة إلى السوق اللبناني، أوضحت وزارة الصحة العامة أنها مسؤولة عن تنظيم عملية استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية فقط اما استيراد المبيدات الزراعية فيخضع لصلاحية وزارة الزراعة.

واشارت وزارة الصحة في بيان إلى أنه تتم الموافقة على استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية إستنادا إلى إجازة مسبقة تُمنح لصاحب العلاقة على أساس الملف الفني المقدم من قبله والذي يشتمل على كل المستندات التي تُثبت فعالية المنتج، لافتا إلى أنه على صاحب العلاقة إثبات ان المادة الفعالة معتمدة لدى الاتحاد الاوروبي وواردة على لائحة الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.

تابع بيان وزارة الصحة :"عند وصول الإرسالية تتم دراسة البيان الجمركي من قبل وزارة الصحة العامة ويتم سحب عينات من الإرسالية للتأكد من تطابق المنتج المستورد مع الإجازة وبناء علية يُتخذ القرار المناسب.

للسلع المستوردة ارقام تعريفية لدى الجمارك ومن خلال هذه الارقام يتم تحديد الشروط والموافقات اللازمة لادخالها.
فالارقام التعريفية لمبيدات الحشرات والقواضم المنزلية هي: 3808.91.10- 3808.91.20 والتي بدورها تشير الى ان هذه السلع تخضع لتأشيرة وزارة الصحة العامة.

والارقام التعريفية للمبيدات الزراعية هي :3808.92.10 - 3808.92.20 والتي بدورها تشير إلى ان هذه السلع تخضع لتأشيرة وزارة الزراعة.

اما الارقام التعريفية للسلعة التي اشير اليها انها تُستورد كمنظفات للمستودعات، فإن ارقامها التعريفية هي: 34.02.11.20 -34.02.11.90 (محضرات غسيل ومحضرات تنظيف) وهي لا تخضع لتأشيرة وزارة الصحة العامة بل يحتاج استيرادها الى شهادة مطابقة تصدر عن معهد البحوث الصناعية، وبالتالي فإن المعاملة الجمركية لا تُقدم أصلا إلى وزارة الصحة العامة)".

واعتبرت وزارة الصحة أنه من المعروف أن احتمالات حصول التهريب قائمة وسيبقى هناك من يحاول التهرب من الإستحصال على الإجازات اللازمة للإستيراد أو من تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة، ورأت أن هنا يقع على عاتق الإدارة الجمركية مكافحة عمليات التهريب والغش التجاري.

وشددت الوزارة في الختام على أنها تسعى دائما إلى حماية صحة المواطن وستقوم بكل ما من شأنه رفع مستوى حمايته ضمن صلاحياتها القانونية.

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