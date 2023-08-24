living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد: كنا نتمنى ألا تقلع الهليكوبتر إلى منصة الحفر إلا ورئيس الجمهورية في مقدمتها

24
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرّد النائب السابق أمل أبو زيد حول البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، كاتباً:

اليوم 24 آب يبدأ الحفر في البلوك الرقم 9 لاستكشاف ثروة لبنان من النفط والغاز. إنها صفحة مضيئة في تاريخ هذا البلد وكم كنا نتمنى ألا تقلع الهيليكوبتر الى منصة الحفر إلا ورئيس الجمهورية في مقدمتها ومعه رئيسا المجلس والحكومة، فدور رئاسة الجمهورية في عهد العماد ميشال عون كان حاسماً في عملية ترسيم الحدود البحرية وفي وضع مرسومي النفط والغاز على طاولة اول جلسة لمجلس الوزراء في عهده بعدما حاول كثيرون تغييب جهد وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل وعرقلة عمله ومنع التلزيم في خلال توليه المسؤولية. وختم يبقى الأهم عدم استباحة مَن في السلطة موارد لبنان البحرية بعدما استباحوا موارده البرية وودائع اللبنانيين في المصارف. وكان أبو زيد قدم التعازي للمؤسسة العسكرية بإستشهاد ضابطين، وقال آلمنا بالعمق حادث تحطم طوافة الجيش اللبناني في مهمة تدريبية واستشهاد ضابطين واصابة معاون من خيرة كوادر الجيش، وأضاف كل التعازي للمؤسسة العسكرية التي قدمت قرابين جديدة في ميدان الشرف وكل التضامن والعزاء لعائلة الضابطين في مصابهم الأليم الذي هو مُصاب الوطن مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   