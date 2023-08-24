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"نتمسّك أخلاقياً كلبنانيين بقيمة العائلة"... مرتضى يستعين بآينشتاين!

24
AUGUST
2023
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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "X": "نتمسّك أخلاقياً كلبنانيين بقيمة العائلة وبسائر قيمنا الإنسانية الراقية التي كانت وستبقى نواةَ المجتمع اللبناني، والشرقي بعامةٍ، وسيعجزُ كلُّ من يحاولُ هدمَها وتفتيتَها، باستقدام الأفكار والمشاريع المشبوهة التي تتلطّى وراء فضيلتي الحرية وحقوق الإنسان".

وأضاف، "مروّجو الشذوذ يتهّمون من يعارضهم بالرجعية والتخلّف. إنَّ عالم الحداثة قائمٌ كلُّه على نظرية النسبية التي قال بها أينشتاين".

وتساءل المرتضى، " هذه النظرية التي تسود كلَّ شيءٍ في العلوم والصناعات لماذا يتمُّ تجاهلُها من قبل البعض عند مقاربة المسائل الأخلاقية المرتبطة بقيم المجتمع وآدابه العامة"؟


وتابع، "لماذا الدعوةُ إلى إسقاط تجارب أممٍ أخرى علينا ودفعُنا إلى تقليدها تقليدًا أعمى، حتى في الأمورِ التي لا تُجمعُ عليها مرجعياتُها وأجيالُها، ما دامت النسبية هي الأساسُ المرتبطُ بالوجدان الحضاري العام لكل شعبٍ من شعوب الأرض"؟

واستكمل، "نحن لسنا بالتالي امام حداثة بل امام مخطط جهنمي يريد لنا أن نُطفئَ موروثنا الاخلاقي الذي شكّل على مرِّ العصور ضوءًا حيًّا لحياتِنا، وضمانةً لاستمرار وجودِنا الاجتماعي"؟

وختم، "يحاولون العبث بقيمنا وبأمننا الأخلاقي لكنهم لن ينجحوا، لأنَّ الوعيَ العام يأبى أن تقمعَ القِلَّةُ الكثرةَ. فاللبنانيون متمسّكون بقيمهم الراقية ولن يسمحوا بتفشّي الشواذ على يدّ فئةٍ ضالّةٍ أو مأجورة تتلطّى بشعاراتٍ لا صلة لها بالحريّة والحداثة وحقوق الإنسان".

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