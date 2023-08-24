فياض: المسح في البلوك 8 هو زيادة تثبيت سيادة لبنان على كل مياهه وحقوقه في تطوير ثرواته الطبيعية

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أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، منح رخصة استطلاع، للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرّقعة رقم 8 في المياه البحريّة اللّبنانيّة.

وأكّد، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة بحضور ممثلين عن تحالف الشركتين برايت سكايز وجيوكس نزار ابو اسماعيل وجان فيليب روسي، أنّ "اليوم هو يوم تاريخي بمسيرة بدأت في العام 2010"، متحدّثًا عن 4 محطّات أساسيّة في هذه المسيرة: الأولى كانت في العام 2010 عندما وضع الوزير السّابق جبران باسيل التّشريعات والمراسيم التّطبيقيّة اللّازمة، مستعينًا بفريق عمل من الخبراء، أمّا الثّانية فكانت في العام 2018، بعد فراغ نتيجة نكد سياسي حال دون إقرار بعض المراسيم الأساسيّة المتعلّقة بتوزيع البلوكات، حيث تمّ منح التّراخيص اللّازمة للتّنقيب والاستكشاف وإبرام عقود مع الشّركاء الدّوليّين.

ولفت فيّاض إلى أنّه أمّا في العام 2022، فكان الإنجاز التّاريخي عبر إنجاز ترسيم الحدود البحرية، الّذي جاء نتيجة وجود قيادة حكيمة فخامة رئيس العماد ميشال عون ووقوف مختلف القيادات في البلاد معها، بالإضافة إلى وجود حاجة عالميّة للغاز، موضحًا أنّ المحطّة الرّابعة هي اليوم، حيث أشار إلى أنّها مزدوجة، لناحية إطلاق أعمال الحفر في البلوك رقم 9 والمسح الثلاثي الابعاد في البلوك 8

وشدّد على أنّ الآمال كبيرة بما يتعلّق بهذا البلوك، أو لناحية إطلاق المسح لجمع البيانات في البلوك رقم 8، حيث تمّ منح الرّخصة إلى اتحاد شركات عالمي معني بهذا الأمر، مبيّنًا أنّ البلوك رقم 8 كان في مكان متنازع عليه، ولم يكن من الممكن إطلاق المسح قبل ترسيم الحدود مع إسرائيل الّذي حصل، الأمر الّذي يزيد التّنافس على إمكانيّة حصول لبنان على أفضل شروط تجاريّة له، فيما يتعلّق باقتسام الأرباح والموارد من جرّاء مشاركة القطاع الخاص والشّركاء المستقلبيّين؛ كما يعطي مدخولًا للدّولة مقتطعًا من الإيرادات الّتي ستجبيها الشّركة من تسويق هذه الداتا.