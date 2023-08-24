"صراصير في البرادات"... إقفال معمل لتصنيع الحلويات بالشمع الأحمر!

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أقفِل بالشمع الأحمر معمل لتصنيع الحلويات في منطقة القليلة - قضاء صور، وذلك إثر جولة نظمتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب ومكتب أمن الدولة على المحال والمؤسسات في محور ديرقانون رأس العين القليلة البياض المنصوري.



وتبيّن في المعمل المذكور أعلاه عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء واستعمال مواد أولية منتهية الصلاحية ووجود صراصير في البرادات ومنطقة التحضير.



وعليه تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة المضبوطة، وتم مخابرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي أمر بإقفال المعمل، وختمه بالشمع الاحمر.