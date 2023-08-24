عدم العثور على رياض سلامة!

A + A -

تسلّمت الهيئة الاتهامية في بيروت جواباً من الفصائل الأمنية في قوى الأمن الداخلي اليوم، بتعذُّر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين تضمّنها التبليغ، لحضوره إلى الجلسة المقررة من الهيئةالثلاثاء المقبل.

والأماكن الثلاثة هي منزلاه في الصفرا والرابية، ومنتجع “البورتيميليو”، حيث ذكر جواب التبليغ ان سلامة لا يتردّد إليه.

وتبعاً لهذا الجواب، ستّتخذ الهيئة الاتهامية، التي ستلتئم الثلاثاء برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في حالات مماثلة وهي إبلاغ سلامة لصقاً في مكان إقامته الأخير بعد تعذُّر تبليغه مرتين على التوالي.