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في لبنان.. انطلاق عرض فيلم "باربي" رسمياً!

24
AUGUST
2023
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وافقت السلطات في لبنان على طرح فيلم الفانتازيا “باربي” في جميع دور العرض، بعدما طالب وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى سابقاً بمنعه، لما يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادئ الراسخة في لبنان، على حد تعبيره.

ومن المتوقع أن ينطلق عرض الفيلم رسمياً في صالات السينما اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة.

وشاهدت اللجنة المكلفة الرقابة على أفلام السينما، والتي تضم ممثلين عن الأمن العام ووزارة الاقتصاد قبل أيام فيلم “باربي”، ولم تجد أي مشهد أو مبرر لعدم عرضه.

يواصل الفيلم تصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية بعد أكثر من شهر من طرح العمل الذي بات ظاهرة عالمية، وأصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

ويروي الفيلم، الذي تقوم ببطولته مارغو روبي، ورايان غوسلينغ، وأخرجته غريتا غيرويغ مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة “ماتيل”، في العالم الحقيقي مع صديقها كين، لدرجة جلعت شركة ماتيل تحضّر لأول مدينة ترفيهية باسم “ماتيل أدفنتشر بارك” في ولاية أريزونا، مستوحاة من حياة هذه الدمية.

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