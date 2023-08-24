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خاص - ميقاتي والتعسّف في السلطة: سكّر ومراسيم استعادة الجنسية نموذجاً

24
AUGUST
2023
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خاص tayyar.org -


يقول مصدر وزاري معني إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واقع في ورطة مع اتحاد مرة القدم، نتيجة تمنّعه حتى الآن عن توقيع مرسوم استرداد الشاب لاعب الكرة الكسندر سكر جنسيته اللبنانية، وهو الذي يعوّل عليه لكي يشكّل رافدا أساسيا للمنتخب في مبارياته في كأس آسيا، وفي الاستحقاقات التالية.

وتبيّن أن ورطة ميقاتي ناشئة من حقيقة أنه يرفض حتى اليوم التوقيع على مراسيم استعادة نحو ٧٠٠ شخص جنسيتهم اللبنانية، لأغراض كيدية، ويتحجّج بأن غالبيتهم من المسيحيين. وهو يدرك أنه في حال وقّع مرسوم استعادة جنسية سكّر من دون توقيعه على المراسيم الـ٧٠٠، يكون كمن أطلق النار على نفسه، ومارس ازدواحية وتعسفا في السلطة يخضعه للمساءلة.

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