هيئة المنية - الضنية في التيار: لا علاقة لنا بمزرعة كفريا - زغرتا

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صدر عن هيئة المنية الضنية في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يتم التداول بخبر منقول عن صفحة احد الاشخاص يدعي به ان التيار الوطني الحر يقف وراء انشاء مزرعة للدواجن في منطقة كفريا - زغرتا العقارية المتاخمة لبلدة مركبتا التابعة لمنطقة المنية الادارية.

يهم هيئة قضاء المنية الضنية في التيار الوطني الحر ان توضح للرائ العام اجمع ان الخبر المتداول غير صحيح ولا يحمل الا الافتراء حيث انه لا علاقة مباشرة او غير مباشرة للتيار في انشاء المزرعة. بالاضافة الى ذلك يمكن لاي جهة تتوخى ولو القليل من الموضوعية التاكد من عدم مصداقية اتهام التيار وكيف ذلك ومحامي الشركة هو منسق محامي الشمال في حزب القوات اللبنانية.



ان هيئة قضاء المنية الضنية في التيار الوطني الحر تهيب ببعض المواقع الإلكترونية توخي ولو القليل من الوعي والمسؤولية عند نشر اخبارها لكي لا تقع في هكذا أخطأ عن قصد او غير قصد وتعرض بها مصداقيتها للتشويه وذلك بحثا عن سبق اعلاني من هنا او تجني من هناك.