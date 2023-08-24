اختفاء سلامة يثير تساؤلات فهل غادر الأراضي اللبنانية؟

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الأنباء الكويتية: لايزال الغموض يلف مصير حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، الذي تضاربت المعلومات ما بين مغادرته لبنان بغطاء من قيادات سياسية وبظروف غامضة وملتبسة، رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره، وبين معلومات تفيد بأنه لايزال على الأراضي اللبنانية ومتوار عن الأنظار خوفا على حياته.

فيما أكد مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن «جلسة استجوابه المقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، ستكون حاسمة مع ترجيح اتخاذ إجراءات قاسية ضده في حال تغيبه وربما إصدار مذكرة توقيف غيابية».