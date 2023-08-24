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عناوين الصحف ليوم الخميس 24 آب 2023

24
AUGUST
2023
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الأخبار: القمار أونلاين: من يحمي ملوك المراهنات؟

أميركا تعلن مطالبها: «نيو يونيفل» بلا تنسيق مع الجيش
الفلتان وغياب الرقابة يعزّزان الأرباح: الأسعار زادت 44 مرة في 4 سنوات

 

 



الديار: لبنان يُكثّف جهوده عشية قرار «التمديد» الأممي والتعديلات تتعدى «حرية حركة اليونيفيل»
مأساة جوية عسكرية وسقوط شهيدين للجيش

 

 

 


نداء الوطن: تجميد عقارات فاخرة في نيويورك ولندن
منصوري سيكشف ما حجبه سلامة عن المحققين المحليين والدوليين!

 

 

 

 

اللواء: تحوُّل في حاكمية المركزي: إنتهى زمن القروض بين الدولة والمصرف
المعارضة تتفكَّك واللامركزية ترفع أسهم فرنجية.. واستشهاد ضابطين بتحطم مروحية

 

 

 


البناء: نهاية غامضة لقائد فاغنر بريغوجين… اتهامات روسية لأوكرانيا… وبايدن يتهم بوتين / التحقيقات في التدقيق الجنائي وملفات سلامة تشبه الحديث عن استحالة تبليغه بالمواعيد / ضابطان شهيدان للجيش بسقوط مروحية… ولقاء إعلاميّ موسّع لمواجهة الفتنة/

 

 

 

 

النهار: ارتدادات التدقيق الجنائي... إلى داخل القضاء

 

 

 

 

الجمهورية: مفتاح الحل الأميركي سعودي- إيراني

 

 

 

 

?l'orient le jour: Le dialogue avec le Hezbollah sur les armes est-il possible 

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