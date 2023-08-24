عناوين الصحف ليوم الخميس 24 آب 2023

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الأخبار: القمار أونلاين: من يحمي ملوك المراهنات؟

أميركا تعلن مطالبها: «نيو يونيفل» بلا تنسيق مع الجيش

الفلتان وغياب الرقابة يعزّزان الأرباح: الأسعار زادت 44 مرة في 4 سنوات









الديار: لبنان يُكثّف جهوده عشية قرار «التمديد» الأممي والتعديلات تتعدى «حرية حركة اليونيفيل»

مأساة جوية عسكرية وسقوط شهيدين للجيش



نداء الوطن: تجميد عقارات فاخرة في نيويورك ولندن

منصوري سيكشف ما حجبه سلامة عن المحققين المحليين والدوليين!

اللواء: تحوُّل في حاكمية المركزي: إنتهى زمن القروض بين الدولة والمصرف

المعارضة تتفكَّك واللامركزية ترفع أسهم فرنجية.. واستشهاد ضابطين بتحطم مروحية



البناء: نهاية غامضة لقائد فاغنر بريغوجين… اتهامات روسية لأوكرانيا… وبايدن يتهم بوتين / التحقيقات في التدقيق الجنائي وملفات سلامة تشبه الحديث عن استحالة تبليغه بالمواعيد / ضابطان شهيدان للجيش بسقوط مروحية… ولقاء إعلاميّ موسّع لمواجهة الفتنة/

النهار: ارتدادات التدقيق الجنائي... إلى داخل القضاء

الجمهورية: مفتاح الحل الأميركي سعودي- إيراني

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