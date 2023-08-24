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أسرار الصحف ليوم الخميس 24 آب 2023

24
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكد خبراء عسكريون أن الحديث عن قرار أميركي بالإمساك بالحدود السورية العراقية والسيطرة على مدينة البوكمال يعادل قرار حرب كبرى في المنطقة لا تبدو أميركا مستعدّة لها ورأوا في ترويج الفرضية محاولة لرفع معنويات الميليشيات العاملة تحت العباءة الأميركية وتشجيع الجماعات المناوئة للدولة لتصعيد أنشطتها العدائية للمفاوضة على مقايضة العملية الافتراضية بأعمال المقاومة ضد الأميركيين.


خفايا

قال مرجع سياسي عربي إن السعودية تلقت عرضاً أميركياً بحلف دفاعي ومفاعل نووي سلمي اذا وافقت السعودية على التطبيع مع كيان الاحتلال وفق وعد أميركي بمواصلة العمل على حل الدولتين وأن القيادة السعودية أجابت بأن كل ما هو ثنائي يجب أن يبقى ثنائياً ماذا تقدم السعودية لأميركا والعكس أما إدخال طرف ثالث مثل الكيان، فيجب أن يرتبط بسؤال ماذا سيقدم الكيان؟

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

سجل سعر صرف الدولار الاميركي في دولة قريبة ارتفاعاً هستيرياً، جعل اليد العاملة تهرب الى البلدان المجاورة!


غمز

صرفت بعض المصارف الكبرى النظر عن إعطاء قروض شخصية أو للطاقة الشمسية، لأسباب غير واضحة تماماً!

 

همس

تساءلت مصادر نيابية كيف يمكن لنواب يقاطعون الجلسات التشريعية المطالبة بقوانين إصلاحية تتمسك بها الادارة الجديدة للنقد.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تسود قطيعة بين وزير خدماتي ومرجعيته السياسية، ولم ينجح الوزير المذكور في الاتصال حتى هاتفياً بمرجعيته التي تسجِّل ملاحظات سلبية على أدائه.

 

لوحظ أن أحد المهرجانات المناطقية، الذي تتولى زوجة نائب سابق تنظيمه، لم يشهد الاقبال المطلوب على عكس مهرجان موازٍ شهدته البلدة.

 

يتردد أنّ طلبات الوزراء المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء والتي يضغطون لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء، تكاد توازي طلبات الوزراء المشاركين.

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