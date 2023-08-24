تفاؤل بوجود كميات غاز في الموقع الذي سيبدأ فيه الحفر اليوم

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تنطلق عملية الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط اليوم الخميس في حقل «قانا» في البلوك 9. على أنّ موعد إعلان نتيجة التنقيب فيه سيحصل بعد 67 يوماً أي في أواخر تشرين الأول المقبل، على ما أعلن وزير الطاقة وليد فيّاض، ويتزامن مع مرور عام على الشغور الرئاسي، فيما لم تُفلح القوى والأحزاب السياسية حتى اليوم في تنقيبها في الداخل، ولا مع دول الخارج في اكتشاف إسم رئيس الجمهورية الجديد للبنان.

وتقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة لجريدة «الديار» بأنّ «التفاؤل عن وجود كميات تجارية في الموقع الذي سيبدأ فيه الحفر اليوم، قائم بدرجة كبيرة لأنّ المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية قد أظهرت إمكانية عالية لوجود إكتشافات لا سيما في البلوكين 8 و9. على أمل أن تكون التقديرات صحيحة وفي مكانها، لا أن تأتي كلفة التنقيب والاستكشاف أعلى من المردود المرتقب».