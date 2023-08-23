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"الأميركي قام بطرق باب حزب الله"... وهاب: ثمة تطور ما في ذاك الشهر

23
AUGUST
2023
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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب: "لا أنتظر قدوم شهر أيلول، لكن ثمة تطوراً ما في ذاك الشهر، وقد يحصل أمر ما من هنا حتى رأس السنة بالملف الرئاسي".

وفي حديث لـ"الجديد"، لفت وهّاب إلى ان "الرئيس نبيه بري يقوم بالتنسيق مع حزب الله ومتحمس للحوار مع التيار الوطني الحر، وأقرب شخص لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون يعلم ذلك وثمة حوار من هنا حتى رأس السنة".

وأضاف، "الأميركي قام بطرق باب حزب الله ربما عبر وسيط عربي للتفاوض مع الحزب والأخير لا يزال متريث".

وشدّد على ان "زرّاً من حسن نصرالله يدمّر وزارة الدفاع الإسرائيلية ولا أحد قادر على إنهاء حزب الله كما أن هذا الأمر بحاجة إلى اتفاق كبير بين العديد من الدول".

وتابع، "على أصحاب مولدات الكهرباء دفع الضرائب وعدم الاكتفاء بفرضها على الناس و"تسعيرتهن منها حقيقية، بل مع نصبتهن"، ومصرف لبنان قام بهندسات مالية على أساس أن مشروع سيدر سيأتي إلى لبنان، ولا أحد بإمكانه القيام بالتقرير الجنائي إلا رياض سلامة".

وأكّد وهّاب ان "هناك عملية نهب في الجمارك، كما أنه يوجد سماسرة على المرفأ لذلك على الدولة أن تكون داخل المكان المذكور للقيام بالتحقيق".

وأشار إلى ان "هناك أكثر من 22 ألف طلب لفايبر أوبتك في أوجيرو، ولم يتم تلبيتها فمن المسؤول؟ وبالتأكيد المستفيد من تقاعس أوجيرو شركات الإنترنت غير الشرعية".

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