قضاء جبيل امام كارثة بيئية.. مطمر حبالين يقفل أبوابه حتى إشعار آخر

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أفادت "الوكالة الوطنية" بأن مطمر حبالين أقفل ابوابه بعد ظهر اليوم وحتى اشعار اخر، وذلك بعد الوعود التى تلقاها متعهد المطمر بتأمين قسط من المبالغ المالية المستحقة له من البلديات لاستمرار العمل بالمطمر وعدم اقفاله، الا انها لم تنفذ .

وفي التفاصيل انه بعد الإجتماع الذي عقد منذ حوالي الاسبوعين في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل في حضور القائمقام بالانابة نتالي مرعي الخوري ورئيس الاتحاد فادي مرتينوس مع المتعهد لتجنيب القضاء كارثة بيئية والذي تم خلاله الاتفاق على ان تدفع جميع البلديات حتى غير المنضوية الى الاتحاد والتي تطمر نفاياتها في المكب ، الا ان ثلاث بلديات فقط من اصل ٤٠ استجابت، بعد ان كان تم الاتفاق بين المتعهد وبين اتحاد البلديات والبلديات على تأمين دفعة من المبلغ لكي يستطيع الاستمرار في عمله ، على ان تدفع المستحقات المتبقية لاحقا .