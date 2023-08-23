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بالصور- تدشين كنيسة يسوع الملك وإضاءة التمثال في حدث إستثنائي

23
AUGUST
2023
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لأنه نور العالم والطريق والحق والحياة، ولأن تمثال ملك الملوك لا يمكن أن يغرق في العتمة، أتت مبادرة إدغار يمين وزوجته جيسيكا عبيد لإضاءة تمثال "يسوع الملك" في ذوق مصبح.

وقال يمين: "حكايتي مع يسوع الملك تعود إلى العام 1998، حيث كنت أصبح وأمسي عليه في طريقي إلى عملي ومنزلي. تزوجت وكبرت عائلتي ونقلت حبي ليسوع لهم وتعمّقت العلاقة الروحانية مع هذا المكان الذي أصبح جزءًا من حياتنا. وفي يوم من الأيام، لفتني إبني أن التمثال لا يمكن رؤيته في الليل بسبب غياب الإنارة. ومن هنا ولدت الفكرة وبدأ المشوار."

وتحقق حلم يمين بفضل مهندس الإضاءة جو سعد وإيمان راهبات دير الصليب بالمشروع بالإضافة لمواكبة كبيرة لوسائل الإعلام التي أثنت على المبادرة وغطتها مباشرة على الشاشات.

وأتى هذا اللقاء الإستثنائي برعاية وحضور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي ترأس القداس وكانت له كلمة أشاد فيها بالصرح التاريخي والمعلم الديني وجهود القيمين عليه لإنارته اليوم.

ونظمت شركة ICE EVENTS اللقاء وقد بدا لافتًا عدد المشاركين من شخصيات سياسية وفعاليات رسمية وعسكرية وقضائية ودينية حضرت كلها إلى دار يسوع الملك - ذوق مصبح، بالإضافة إلى الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف الفاضلة ومجلس المدبرات.

وفي نهاية اللقاء، شكر يمين الحضور وختم بالقول: "تمثال يسوع الملك يحمل في معالمه رموزًا من عطاء الأب يعقوب الكبوشي الغيور على مسيحيته ووطنه، ونأمل أن يحمل رسالة محبة وسلام وأن يبارك كل العائلات اللبنانية في لبنان والعالم أجمع."

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