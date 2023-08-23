مولوي استقبل عائلة الياس الحصروني...هذا ما وعدهم به بشأن التحقيقات!

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بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه مع عائلة الياس الحصروني وكاهن رعية كنيسة السيّدة في عين إبل الأب حنا سليمان ورئيس بلدية عين إبل عماد اللوس، في موضوع الكحالة.

وقال اللوس بعد الاجتماع: "عقدنا اجتماعا مع الوزير مولوي وتحدثنا بموضوع الشهيد الياس الحصروني ولنا ملء الثقة به نظرا لاهتمامه المستمر بسير التحقيقات التي تأخذ منحى صحيحا بمتابعة من مولوي يوما بيوم".

واضاف: "لقد طمأننا مولوي ان التحقيقات ستصل الى خواتيمها، وأكد لنا انه يتابع التحقيق بكل شفافية وجدية".

وأمل اللوس ان" تظهر كل المعطيات ليعرض الملف على القضاء المختص بأقرب وقت ممكن".