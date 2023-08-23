living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شكوى ضد القاضي أبو سمرا أمام التفتيش القضائي

23
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افاد تحالف "متحدون" في بيان، انه "تقدّم اليوم ٢٣ آب ٢٠٢٣ محامو التحالف بشكوى ضد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أمام هيئة التفتيش القضائي، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات جوهرية في تطبيق القانون على خلفية التحقيقات التي تولّاها مع حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته وماريان الحويك، حيث قام بإزهاق حق التقاضي المصان دستوراً وقانوناً من خلال إبعاد أصحاب الشكوى والصفة عن القضية بهدف تمرير مسرحية التحقيق مع المدّعى عليهم وما تخلّلها من صفقات معيبة. ليس هذا فحسب، بل إن التمادي في مخالفة القانون والتواطؤ مع المرتكبين قد وصل حدّ الإهمال عن قصد وبتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ لشكوى أخرى ومستنداتها كان تقدّم بها محامو التحالف تبعاً لشكوى الأخوين سلامة العالقة أمامه، رغم ما تضمنته من وقائع جديدة ذات صلة تتعلق بشبهات تبييض أموال تصل إلى ١٠ مليار دولار بين لبنان ودول أوروبية من بينها قبرص كما والمملكة المتحدة متصلة بالمدعى عليهم وشركائهم بشكل مباشر وغير مباشر، منها ما يتعلّق بشركة أوبتيموم (Optimum) ونجل سلامة ندي سلامة وأعوانه، ليعود النائب العام التمييزي ويؤكد في مطالعته يوم أمس ٢٢ آب على المعلومات نفسها التي كان ادّعى بشأنها محامو التحالف من قبل لدى ظهورها لاحقاً في تقرير ألفاريز أند مارسال".

 

اضاف:" وكان محامو تحالف متحدون قد تقدّموا بشكوى أولى ضد القاضي أبو سمرا أمام التفتيش القضائي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٠ على خلفية فضائح قضائية خطيرة ارتكبها لتمييع التحقيق العدلي حينها، كما وبطلب ردّه للارتياب المشروع بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٢ على خلفية إزهاقه لحقوق المودعين المدّعين في الشكوى التي جرى نقلها إلى دائرته تواطؤاً من دائرة القاضية أماني سلامة في قضية مودعي البقاع ضد المصارف، وكذلك بطلب آخر على خلفية اختلاسات الوزير الأسبق فايز شكر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللائحة تطول".

وختم البيان:"يبقى أنه وبموازاة التقدّم بالشكاوى المتّصلة أمام التفتيش القضائي وفي ضوء ما وصل إليه الشعب اللبناني من مهانة على أيدي قضاة الفساد الذين أساؤوا تمثيله والتقرير باسمه، يناشد التحالف مجدداً رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود التدخل فوراً لانتداب قضاة أكفّاء غير القاضي أبو سمرا وبقية قضاة الفساد الذين تولّوا التحقيق في الجرائم المدّعى بها بالنظر إلى خطورتها البالغة، وذلك حفاظاً على ما تبقى من سمعة للقضاء اللبناني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   