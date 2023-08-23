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تأثير الكتل الهوائية الحارّة مُستمر!

23
AUGUST
2023
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال، وفي الداخل (بحيث تتراجع الحرارة بحدود درجتين) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل فتكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة، التالي:

الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بخاصة على المرتفعات التي تعلو عن ال 1200 متر، وفي المناطق الداخلية حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال 7 درجات، وأما على الساحل فتعود درجات الحرارة القصوى لتلامس معدلاتها، وتتخطاها في المناطق الساحلية الشمالية، لكن مع رطوبة متوسطة ودرجات حرارة دنيا مرتفعة (خلال الليل)، ومن المتوقع ان يخف تأثيرها اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالإكثار من شرب المياه وعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات على ان تبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود الـ7 درجات.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال، وفي الداخل (بحيث تتراجع الحرارة بحدود درجتين) وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل فتكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء تكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح نشطة أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

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