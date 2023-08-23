يُروّج العملة المزيّفة في عربصاليم!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان جاء فيه: "في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج العملة المزيّفة في بلدة عربصاليم. على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه".



وتابع، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويدعى: خ. ق. (مواليد عام 1979، سوري)".



واستكمل البيان، "بتاريخ 18/08/2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في البلدة المذكورة، وضبطت بحوزته وفي منزله ستة أوراق نقديّة مزيّفة من فئة المئة دولار".

وأضاف، "بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في بلدة عربصاليم، وانه استحصل عليها من مواطنه أثناء وجوده في سوريا".



وختم البيان، "أجرى المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".