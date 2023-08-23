بالصور - اضاءة محمية مار جرجس ترتج على الطاقة الشمسية

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انطلاقاً من ايمانه بضرورة مشاركة الطاقات الإغترابية في المشاريع الإنمائية و السياحية في بلد الارز فقد قدّم رئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا الدكتور انطوان شديد ابن بلدة ترتج مصابيح تعمل على الطاقة الشمسية لإضاءة محمية مار جرجس ترتج والطريق المؤدية اليها من البلدة.

يشار الى ان محمية مار جرجس التي توثّق لمراحل درب الصليب على غرار المزارات العالمية امثال لورد وميديغورييه، تم ادراجها على خارطة السياحة الدينية في لبنان ولهذه المناسبة سيزورها وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار نهار السبت المقبل.