ميقاتي... OUT؟

أفادت المعلومات لـ"نداء الوطن" بأنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أبلغ صراحة رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه في حال لم يُصر إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية شهر أيلول المقبل، ربطاً بالمحاولة الفرنسية المتسجدة لانجاز الاستحقاق، فهو سيكون OUT.



ماذا تعني الـOUT؟ لم يفهم المستمعون إلى ميقاتي، الذي عاد وردد تلك العبارة أمام ضيوفه، ما المقصود بها، واذا ما كانت تعني الاعتكاف أو الاستقالة من مهمة تصريف الأعمال... أو السفر، بحسب "نداء الوطن".