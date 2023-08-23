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وليد فياض: الشلل أصاب مصرف لبنان... ويجرّ كهرباء لبنان نحو الإفلاس معه

23
AUGUST
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ الخيارات التي تواجه مؤسسة كهرباء لبنان باتت محدودة، بعدما تبيّن أن المصرف المركزي ليس قادراً على تأمين العملات الأجنبية المطلوبة، فالمسألة ليست مسألة مخزون الفيول أو استقدام باخرة، بل القصّة تتعلق بأنّ الشلل أصاب مصرف لبنان، ويجرّ مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس معه، بعدما تمكّنت في الفترة الماضية من النهوض وباتت قادرة على تجميع مبالغ تغطّي دورة عملها كما هي عليه الآن، أي لإنتاج خمس ساعات كهرباء يومياً».

وقال: «بما أن مصرف لبنان ليس قادراً على تحويل الليرات الى دولارات تستخدمها لشراء الفيول، فإن دورة عملها قابلة للانتهاء سريعاً، لذا يجب تأمين استقلالية المؤسسة عن المصرف المركزي، وهذا يتطلب أن تكون قادرة على جباية الفواتير بالدولار، أو أن يُسمح لها بأن تشتري بالليرات التي تجمعها دولارات تستخدمها لسداد ثمن الفيول، مما يعني انّ الخيار المطروح هو أن نغرق مع مصرف لبنان، أو أن نكون قادرين على الاستقلال عنه في هذه المرحلة الصعبة».

الديار
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