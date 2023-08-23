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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 آب 2023

23
AUGUST
2023
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الأخبار: أميركا في سوريا: مَهمّة تعزيز الردع
الضغط الغربي يتكثف: معركة قاسية في نيويورك
«الأخبار» تنشر وثيقة لبنانية: نفق الناقورة لنا

 

 

 

 

الديار: الحفر في البلوك 9 يبدأ غداً... والنتيجة بعد 67 يوماً
فياض يعتبر أن عدم تحويل رسوم الكهرباء الى دولار يُهدّد مصير كهرباء لبنان
بكركي مُستاءة من سياسة فرنسا... والمعارضة تتحضّر لمواجهة لودريان

 

 

 


النهار: غداً انطلاق التنقيب "التاريخي" بكل حذر... النيابة التمييزية تُحوّل "التدقيق" على القضاء

 

 

 


البناء: بوتين لبريكس: لإسقاط الدولار عن عرشه… ورئيس البرازيل: تقدمنا على مجموعة الـ 7 / حكومة نتنياهو عاجزة أمام تنامي المقاومة في الضفة : الخيارات محدودة… وتكبير الحجر لا ينفع / بري وميقاتي يدشنان بدء الحفر في ثروات النفط والغاز… وإجماع روحي على مساندة المرتضى/

 

 

 

 

الجمهورية: الحفر الرئاسي متعثر والنفطي إنطلق
الإستكشاف بدأ في البقعة 9

 

 

 

 

نداء الوطن: "إنزال" رسمي احتفالي على منصّة الحفر وباسيل يهاجم "اللي ركضوا يتصوّروا"
القضاء يُبعثر ملف سلامة: تمييع التحقيقات والمسؤوليات

 

 

 


اللواء: عويدات يحرِّك الملاحقات بحق سلامة وكيانات النظام المالي
برّي وميقاتي يستطلعان «الحدث النفطي» وسط غيظ عوني.. وباسيل يهاجم جعجع ويتوعد المنظومة

 

 

 

 

l'orient le jour: Joseph Aoun de nouveau dans les bonnes grâces de l’opposition

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