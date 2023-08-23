عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 آب 2023

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الأخبار: أميركا في سوريا: مَهمّة تعزيز الردع

الضغط الغربي يتكثف: معركة قاسية في نيويورك

«الأخبار» تنشر وثيقة لبنانية: نفق الناقورة لنا

الديار: الحفر في البلوك 9 يبدأ غداً... والنتيجة بعد 67 يوماً

فياض يعتبر أن عدم تحويل رسوم الكهرباء الى دولار يُهدّد مصير كهرباء لبنان

بكركي مُستاءة من سياسة فرنسا... والمعارضة تتحضّر لمواجهة لودريان



النهار: غداً انطلاق التنقيب "التاريخي" بكل حذر... النيابة التمييزية تُحوّل "التدقيق" على القضاء



البناء: بوتين لبريكس: لإسقاط الدولار عن عرشه… ورئيس البرازيل: تقدمنا على مجموعة الـ 7 / حكومة نتنياهو عاجزة أمام تنامي المقاومة في الضفة : الخيارات محدودة… وتكبير الحجر لا ينفع / بري وميقاتي يدشنان بدء الحفر في ثروات النفط والغاز… وإجماع روحي على مساندة المرتضى/

الجمهورية: الحفر الرئاسي متعثر والنفطي إنطلق

الإستكشاف بدأ في البقعة 9

نداء الوطن: "إنزال" رسمي احتفالي على منصّة الحفر وباسيل يهاجم "اللي ركضوا يتصوّروا"

القضاء يُبعثر ملف سلامة: تمييع التحقيقات والمسؤوليات



اللواء: عويدات يحرِّك الملاحقات بحق سلامة وكيانات النظام المالي

برّي وميقاتي يستطلعان «الحدث النفطي» وسط غيظ عوني.. وباسيل يهاجم جعجع ويتوعد المنظومة

l'orient le jour: Joseph Aoun de nouveau dans les bonnes grâces de l’opposition