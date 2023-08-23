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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 آب 2023

23
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير مالي إن اعتماد عملة مشفرة موحدة لدول البريكس يتم استخدامها في المعاملات البنكية والتبادلات التجارية يعني خروج أكثر من نصف التداول النقدي في العالم من الدولار. وهذا يستدعي رفع الفائدة على الدولار الى حدود 10% للتمكّن من سحب السيولة الضخمة من الدولار في الأسواق منعاً لأزمة تضخم تشبه كرة الثلج والنتيجة ركود وجمود في الاقتصادات الغربية.


خفايا

قال مصدر نيابي إن جوهر الصراع السياسي الدائر حول الاستحقاق الرئاسي يتعلق بتسهيل أو عرقلة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، لأنه المفصل الذي يتقرر عليه مصير الرئاسة بين سليمان فرنجية والفراغ المديد بعدما صار واضحاً أن نجاح الحوار يضمن أغلبية الانتخاب ولا يواجه مشكلة في تأمين النصاب اللازم، بينما لا نصاب لأي تفاهمات أخرى اذا توافرت لها أغلبية الانتخاب، وهو أمر مشكوك فيه.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

يسعى تيار ابتعد طوعاً عن الساحة إلى إعادة تنشيط حضوره الشعبي والخدماتي بانتظار القرار المناسب..


غمز

سمع موظف مالي رفيع دعماً من مرجعية رسمية، ودعوة للثبات على أدائه في هذه المرحلة.


همس

لم تسلم دعوة لودريان في رسائله إلى النواب من انتقادات معظم الكتل، سواءٌ من الموالاة أو المعارضة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

 

عُلم أنّه تمّ التقدّم بإخبار لجانب النيابة العامة المالية في بيروت بحق نقابة المهندسين لوجود شبهات جدّية في عمليات فساد وهدر لأموال النقابة تتعلّق بعقد تلزيم أعمال الصيانة. كما عُلم أنّ الإخبار ستتبعه إخبارات أخرى متّصلة بمواضيع فساد وتزوير وهدر أموال النقابة، هدفها إعادة الأموال المهدورة والمختلسة وتصحيح الوضع المالي للنقابة.

 

تنشط أعمال البناء وحفر الآبار في مناطق الشمال (طرابلس، الضنية، المنية وعكار) على قدمٍ وساق، وتجري أعمال البناء من دون العودة إلى ترخيص وزارة الداخلية والبلديات وتجري أعمال الحفر من دون العودة إلى وزارة الطاقة والمياه، إنما بتسهيلات أمنية.

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