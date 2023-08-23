مخزومي من دار الفتوى: لينزلوا فرنجية عن الشجرة!... وإلا أعتقد أن الإمكانية صعبة للوصول إلى حل

A + A -

الأنباء الكويتية: بيروت-

ثمّن النائب فؤاد مخزومي المبادرة الفرنسية لحل أزمة الملف الرئاسي، وشكرها على مساعدتها ومساندتها الدائمة للبنان، وقال الحل يبدأ أولا بالتنسيق بين الأطراف في الداخل وعدم الوقوف موقف المتفرج بانتظار أي حل خارجي لهذا الملف الذي نعتبره أولوية يأتي بعدها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ورفع السرية المصرفية.

وأضاف بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان: الموفد الفرنسي لودريان لن يأتي إلى لبنان في الأول من ايلول سبتمبر، واللقاء الخماسي في الدوحة الذي هو استمرار لكل الاجتماعات التي عقدت بالماضي وورقة العمل التي وضعت من قبل السعوديين والقطريين في باريس منذ 9 أشهر. ماذا يقولون؟ نريد رئيس جمهورية جامعا، رئيس جمهورية ليس لطرف، والأهم أن يكون بعيدا عن الفساد السياسي والمالي، فلنطبق هذه المواصفات على الكل، من أجل ذلك أنا أدعو أن ينزل المتمسكين بالوزير سليمان فرنجية عن الشجرة كي نستطيع أن نجتمع، وإلا أعتقد أن الإمكانية صعبة للوصول إلى حل.