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باسيل من عشاء هيئة قضاء كسروان السنوي : سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نسقّط كل منظومتكم

22
AUGUST
2023
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أكَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء التيار الوطني الحر في كسروان، أن الرئيس العماد ميشال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس في كسروان الفتوح، قائلاً: “هون المحبّة ما لها زمن ولا حدود، وهون العماد عون احتلّ القلوب وعمل نايب عن المنطقة، ومن هون بلّش بالـ 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة… احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن انّو كسروان ما بتمشي بس بالخدمات، وما بتعتبر غريب يلّي مش من منطقتها اذا كان قريب من فكرها السياسي ووجدانها الوطني”.

وأضاف باسيل في كلمته: “من هون، من هالعمق الماروني، منأكّد انّو التيار الوطني الحرّ متل ما قبل بالـ 2016، ما رح يقبل اليوم انّو حدا يفرض عليه وعلى المسيحيين رئيس ماروني خارج عن تمثيله ووجدانه وقناعاته… ما حدا بيفرض علينا رئيس جمهوريّتنا الاّ ما يكون بخيارنا وبقناعتنا… حلّلوا قد ما بدّكم، وكذّبوا قد ما بدّكم، والّفوا قد ما بدّكم… النتيجة ما بتتغيّر: امّا بيجي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، او بيجي قوانين واصلاحات أهم منه“.

ولفت إلى أن “متل ما عملنا بالسابق قانون انتخابي صحّح التمثيل، اليوم عم نشتغل نعمل قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد”، موضحاً أنه متل ما عملنا بالسابق قانون انتخابي صحّح التمثيل، اليوم عم نشتغل نعمل قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد”.

 

وأوضح باسيل، “تخيّلوا شو يعني كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب ما يعودوا ناطرين لتتكرّم عليهم  المالية وتدفع لهم عائداتهم ويصيروا هم قادرين يأمنوا لحالهم حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة! عم تتخيّلوا شو يعني ما يعود بدّنا المالية تبتز، لتدفع للمتعهّد حقوقه ليبني معمل كهرباء او محطّة غاز… ؟”، متابعاً: “تخيّلوا شو يعني كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب ما يعودوا ناطرين لتتكرّم عليهم  المالية وتدفع لهم عائداتهم ويصيروا هم قادرين يأمنوا لحالهم حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة! عم تتخيّلوا شو يعني ما يعود بدّنا المالية تبتز، لتدفع للمتعهّد حقوقه ليبني معمل كهرباء او محطّة غاز… ؟”.

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