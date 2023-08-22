نقابات الأفران تحذّر من "كارثة"!

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حذرت نقابات الأفران في لبنان، "من كارثة قد تحصل في قطاع الأفران والمخابز في حال تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود الى فوضى أمنية وعسكرية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لأن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف، وذلك بسبب فقدان الاهراءات في الرابع من آب أثر الانفجار القديم الذي ضرب مدينة بيروت والمرفأ".



وطالبت نقابات الأفران، في بيان "رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والأحزاب والزعامات السياسية، وكل من يعمل في الشأن العام بالتحرك سريعا لاحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب اللبناني".

واعتبرت النقابات "تصريح وزير الاقتصاد عن اعادة اعمار الاهراءات بشحطة قلم من دولة الكويت العزيزة، هو "طلب شريف نابع من المواطنة والحرص على الأمن الغذائي اللبناني المهدد بسبب الفوضى الموجودة في المنطقة والوضع المالي المنهار في لبنان".

وتابعت، "اضافة لثقتنا جميعا وثقة وزير الاقتصاد بدولة الكويت لتي لم تتأخر يوما عن مساعدة لبنان بالسراء والضراء".

وختمت نقابات الأفران بيانها مناشدة "كل الدول الشقيقة للبنان الوقوف بجانبه لإعادة اعمار الاهراءات ليصبح للبنان مخزون من القمح والحبوب يقيه من شرالأزمات والجوع".