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نشاط ترفيهي لهيئتا كولكو مونتريال واوتاوا

22
AUGUST
2023
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نظمت هيئتا كولكو مونتريال واوتاوا في التيار الوطني الحر و للمرة الاولى معاً النزهة السنوية التي جمعت عدد كبيراً من الملتزمين و المناصرين في parc voyageur . 
و قد شارك في هذا اليوم الترفيهي عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام ممثلا رئيس الحزب النائب جبران باسيل ، المنسق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داود  ، امينة سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون، مسؤولة لجنة شؤون المراة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج و مسؤول لجنة التعبئة و الشباب في كولكو كندا السيد فادي القسيس،
كذلك منسق هيئة كولكو مونتريال السيد انطوان مناسا و منسق هيئة كولكو اوتاوا السيد طوني عون .
عضو المجلس الوطني عن مقعد كندا المهندس شربل مطر .
كما حضر من لبنان السيد جوزيف صليبا  مسؤول ملف قوى الامن الداخلي وجهاز امن الدولة في التيار الوطني الحر . 
في بداية النهار كانت كلمات مقتضبة للجميع حول اهمية اللقاء النابع من الروح التيارية الجامعة التي ارساها القائد المؤسس الرئيس ميشال عون و الروح الشبابية التي يعمل عليها رئيس الحزب النائب جبران باسيل . 
وقد اقيم التحضير اللوجستي للقاء بين نائب منسق هيئة كولكو مونتريال السيد وائل همدر ومسؤول لجنة الشباب في هيئة كولكو اوتاوا السيد جورج شلهوب .
و بروح رياضية عالية تنافس الفريقين في لعبة ال Soccer و كان الربح لفريق الشباب في هيئة اوتاوا و كذلك تم التنافس في شد الحبل ، و لعب الورق و طاولة الزهر و سوق عكاظ . و بعدها وزعت الكؤوس و الميداليات على الرابحين من كلا الفريقين . 
والشكر كل الشكر لمسؤولي لجنة النشاطات في كلا الهيئتين السيدة غيتا عون عن هيئة مونتريال والسيد جوزيف شديد عن هيئة اوتاوا لتنظيمهم هذا النشاط الرائع والذي تجاوز عدد المشاركين فيه الثلاثة مائة شخص بين ملتزم ومناصر .
و قد امضى الجميع يوماً ممتعاً من الفرح في الربوع الكندية و كان لبنان الحاضر الدائم في اللقاء
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