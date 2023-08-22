living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئات الإقتصادية ناقشت مع البستاني المشاريع الإقتصادية المطروحة والتعاون خدمة للإقتصاد الوطني

22
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعا مع رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في مختلف المشاريع الإقتصادية الأساسية المطروحة والتي يتم مناقشتها في مجلس النواب وفي ملفات اقتصادية أخرى ذات إهتمام مشترك.

وأشار بيان للهيئات الاقتصادية، الى أن "شقير رحب بالنائب البستاني، شاكراً إياه، بإسمه وبإسم أعضاء الهيئات الإقتصادية، على الجهود التي يبذلها والتي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص وعلى هوية لبنان الإقتصادية".

وشدد شقير على "ضرورة استمرار الحوار بين الطرفين، خصوصاً في ظل الفترة الدقيقة التي يمر فيها لبنان، للتصدي لكل محاولات تشويه الإقتصاد اللبناني وضربه بالعمق"، محذراً من "مشاريع يعمل على تمريرها من ضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول لا سيما ليلرة الإقتصاد اللبناني، ومشاريع أخرى من شأنها ضرب القطاع المصرفي، وإهمال الودائع والمودعين وضرب القطاعات الإقتصادية المختلفة".

وأكد "ضرورة متابعة كل هذه الامور ومنها أيضاً التعديلات المطلوبة في قانون حماية المستهلك تحقيقاً للعدالة الإقتصادية، وغيرها من المشاريع ذات التأثير العميق بالإقتصاد الوطني".

من جهته، نوه البستاني بـ"الجهود التي قام بها شقير ويقوم بها مع الهيئات الإقتصادية للحفاظ على مبادئ الإقتصاد الحر وهوية لبنان الإقتصادية"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"التعاون المشترك في الفترة الماضية والذي أنتج الكثير من الأمور الإيجابية التي تخدم الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة".

وشدد على أنه "أمام ما يمر به لبنان والاقتصاد اللبناني، لا بد من تعزيز التعاون بين لجنة الإقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية لدراسة كل المشاريع المطروحة ومتابعتها بما يحقق المصلحة العامة".

وذكر البيان أنه "في نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على القيام بمتابعة حثيثة لكل القضايا التي طرحت خلال الإجتماع، وكذلك عقد إجتماع بين لجنة الاقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية في مجلس النواب لترسيخ التعاون المشترك وللعب دور فاعل في السياسات إلاقتصادية التي تستجيب لهوية لبنان الإقتصادية ولمبادئ الاقتصاد الحر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   